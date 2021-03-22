شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة «السياحة متعددة الدخول» تستقطب فئة جديدة من الزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: القسم الاقتصادي

قال مسؤولون وخبراء، إن اعتماد حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تأشيرات سياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة، من شأنه أن يدعم القطاع الحيوي وما يشكله من ركن أساسي من أركان تنويع الاقتصاد.

وقالوا إنه من شأن التأشيرة أن تستقطب فئة كبيرة من سياح اللحظة الأخيرة الذين يقررون وجهاتهم في اللحظة الأخيرة، وخصوصاً في المنطقة، فضلاً عن الزوار من العائلات وأقارب المقيمين، من الدول العربية الشقيقة أو حتى من أسواق كبرى مثل الهند.

هلال المري: دفع عجلة الاقتصاد

قال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تأشيرات سياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة، يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع السياحة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدفع عجلة الاقتصاد قدماً، كما أنه مؤشر واضح على امتلاك دبي كثيراً من المقومات التي تتيح الفرصة للسياح من شتى أنحاء العالم للقدوم والاستمتاع بكثير من التجارب المميزة». وأضاف: «إن القرارات الجديدة ستسهم في تشجيع السياح على زيارة دبي، سواء لأول مرة أو لأكثر من مرة خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن يصبح السفر متاحاً وآمناً حول العالم، خصوصاً أننا مقبلون على تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمهرجانات والمعارض الكبرى، ومن بينها إكسبو 2020 دبي في الربع الأخير من العام الجاري، كما أنها ستسهم في تحقيق استراتيجية دبي السياحية الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح الوجهة الأولى الأكثر زيارة على مستوى العالم».

علي الشيبة: ترسيخ مكانة الإمارات

قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يشكل إطلاق تصريح إقامة العمل الافتراضي، خطوة متقدمة في ترجمة رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة على الخارطة العالمية، عبر إبراز مقوماتها المتقدمة وجودة بنيتها التحتية، إلى جانب دعم رسالتها في تأمين بيئة عمل متكاملة تدعم الابتكار والإبداع. كما يشكّل اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول خطوة إضافية نحو تعزيز القطاع السياحي من خلال إبراز ما تختزله الدولة من مقومات سياحية فريدة ومتميزة».

سعود الدرمكي: توفير فرص عمل مختلفة

وقال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة بريمير للسياحة والسفر: «ستسهم قرارات الحكومة بشكل كبير في جذب واستقطاب المستثمرين من كافة أنحاء العالم، وستسهم أيضاً في توفير فرص عمل مختلفة وتنوع الأعمال، وتسليط الضوء على دولة الإمارات التي تعد مركز جذب لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الشراكات الخارجية».

وأضاف: «إن الإمارات بفضل رؤية الحكومة تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية، حيث ستسمح تأشيرات السياحية متعددة الدخول للسياح والزوار، بتكرار زياراتهم والإسهام في تنشيط القطاعات الفندقية والسياحية».

عمر العلي: سبق إلى اتخاذ وتطبيق القرارات

وقال عمر العلي الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة نيرفانا للسياحة: «إن دولة الإمارات سباقة إلى اتخاذ وتطبيق القرارات التي من شأنها تطوير القطاع السياحي عبر السماح بالتأشيرات متعددة الدخول التي ستسهم في توفير الوقت والجهد على الزوار والسياح، وتدعم الحركة السياحية والفندقية، خاصة أن الدولة أصبحت وجهة سياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بفضل ما تتمتع به من مرافق ومدن سياحية وترفيهية وبنية تحتية متطورة لخدمة القطاع».

وأضاف: «إن حكومة الإمارات تواكب التطورات وما يحدث في ظل الظروف الراهنة، وتسعى إلى تسهيل الأعمال والإجراءات على المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين عبر حصولهم على الإقامة بالدولة، وممارسة أعمالهم في شركاتهم عن بعد، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وتوفر جميع الوسائل المتطورة، مما سيكون له تأثير إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية».

مبارك العامري: موعد مع نهضة جديدة

من جانبه، أفاد د. مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، بأن القطاع السياحي في الدولة على موعد مع نهضة جديدة، في ظل رؤية الحكومة الرشيدة لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للدولة، ضمن الجهود لتحضير لمرحلة الخمسين عاماً القادمة.

وذكر أن اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول، سيسهم في زيادة أعداد الزوار والسياح القادمين للإمارات ويرفع إشغالات المرافق والمدن السياحية والترفيهية والفنادق، وينشط قطاعات اقتصادية مرتبطة بها، على رأسها قطاع تجارة التجزئة.

ممدوح الحكيم: حكومة تواكب التطورات

وقال ممدوح الحكيم، مدير عام فندق «ذي أكت»، إن من شأن التأشيرة المتعددة الدخول أن تستقطب فئة كبيرة من السياح الذين يقررون وجهاتهم في اللحظة الأخيرة قبل السفر، وخصوصاً في المنطقة، فضلاً عن الزوار من العائلات وأقارب المقيمين.

وأشار إلى أن حكومة الإمارات تواكب التطورات وتتطلع إلى المستقبل من خلال ابتكار آليات جديدة لاستقطاب الزوار.