شكرا لقرائتكم خبر عن «الإتحاد العقارية» تعتزم توزيع أسهم منحة.. الخسائر المتراكمة 45.7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى مجلس إدارة شركة «الإتحاد العقارية» بتوزيع أرباح بنسبة 3.5% - أسهم منحة- على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

كما وافق المجلس على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديدها بما لا يتجاوز نسبة 10% من صافي الأرباح بعد الحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المصدر بعد الحصول على الموافقات اللازمة أيضاً.

وتمت الموافقة على تثبيت عبد الله عبد الرحمن حسن محمد الرستماني كمدير عام للشركة، ودعوة الحمعية العمومية السنوية للإنعقاد بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

6 إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة

إلى ذلك، أعلنت شركة «الإتحاد العقارية» أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ 1.96 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تشكل ما نسبته 45.7% من رأس المال.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.076 مليار درهم المتعلقة بالإستثمارات العقارية المسجلة في عام 2017 (وهي تتغلق بتصحيح إجمالي المساحة المطابقة وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة العقارات).

وأشارت إلى أنه تم تسجيل انخفاض فيمة 503 مليون درهم في السنة المالية 2017، وتراجع عام في قطاع العقارات في الدولة والتأثير المادي السلبي لوباء كوفيد-19 على الإقتصاد بشكل عام والذي انعكس على أنشطة المجموعة.

إعادة هيكلة ديون

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخفاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة للشركة، أكد أن المجموعة تتعامل بجدية مع تلك الخسائر من خلال تدابير مختلفة والتي لخصتها في ست نقاط،

إعادة هيكلة ديونها المستحقة، استرداد جزء كبير من مستحقاتها غير المحصلة (لاسيما من خلال المحاكم وقضايا التحكيم)، التخفيض المستمر للتكاليف التشغيلية، العمل على تطوير محفظة أراضي المجموعة، إنشاء أصول ذات تدفقات نقدية متكررة. التركيز العالي على الشركات التابعة العاملة للمجموعة، من حيث إدراج محتمل لبعض الشركات التابعة، والتركيز على الأنشطة المدرة للنقد.

ونوهت المجموعة إلى أن الخسائر المتراكمة تعود في الغالب إلى الإختلافات في تقييم محفظتها العقارية (التي تم تقييمها حسب السوق)، مشيرة إلى أنه يمكن تعويض هذه الخسائر في حال ارتفاع أسعار الأراضي في دبي.