شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح بين 100-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقرت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الاثنين 22-3-2021، وذلك وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال مصطفى حجازي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو .

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

وكان اتحاد الغرف التجارية، قد أعلن في وقت سابق عن تشديد الرقابة علي السلع الغذائية مؤكدا استقرار اسعار جميع الأغذية الأساسية، وزيادة المعروض في الأسواق