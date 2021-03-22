شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والأسترالية اليوم الاثنين وسط تقييم المستثمرين لارتفاع العوائد على السندات وبالأخص الأمريكية بعد رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضية تمديد العمل بإجراءات تخفيف متطلبات رؤوس الأموال في المصارف مقابل ودائع وسندات لما بعد نهاية هذا الشهر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.11% ليخسر 22.25 نقطة ويصل إلى المستوى 1,989.96، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.82% ليخسر هو الأخر 543.15 نقطة ويصل إلى المستوى 29,248.90.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.82% ليربح 40.92 نقطة ويصل إلى المستوى 5,048.01، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.95% ليربح هو الأخر 32.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,436.97.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.08% ليخسر 22.40 نقطة ويصل إلى المستوى 28,968.54، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.01% ليخسر هو الأخر 0.18 نقطة ويصل إلى المستوى 3,039.35.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.74% ليخسر 93.17 نقطة ويصل إلى المستوى 12,422.05، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.61% ليريح 40.98 نقطة ويصل إلى المستوى 6,749.20.