شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مدينة المعرفة (4310) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.45% بما يعادل 0.08 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.90، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 18.98 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.90 ومستوى المقاومة 18.98.