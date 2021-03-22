شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أيان (2140) في آخر جلساته، مع استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومحاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.10% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 20.10، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 23.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.22.