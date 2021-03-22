شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.20 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 35.05، ليستهدف مستوى المقاومة 37.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.80 ومستوى المقاومة 36.00.