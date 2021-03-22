شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المملكة القابضة (4280) بجلسة اتسمت بالتذبذب، ليحقق في نهايتها مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.64% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 8.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 8.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.76 ومستوى المقاومة 8.17.