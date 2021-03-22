شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت السعودية يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت السعودية (3030) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.31% بما يعادل 0.20 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القدامة، طيلة ثبات الدعم 63.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.90 ومستوى المقاومة 67.00.