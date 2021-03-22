شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم زجاج (2150) في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.82% بما يعادل 0.30 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 35.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 40.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.50 ومستوى المقاومة 38.50.