شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ الرابع من آذار/مارس، موضحاً الأدنى له منذ العاشر من هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7151 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7159، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 0.7138، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7162، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية سلبية بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7165.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 105.2 مقابل ما قيمته 106.0 في الربع الرابع الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.4.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية حول ابتكارات البنك المركز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة جمعية ماريلاند بانكرز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.1% إلى نحو 6.55 مليون منزل مقابل ارتفاع 0.6% عند 6.69 مليون منزل في كانون الثاني/يناير الماضي، وقبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن مستقبل التعليم في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وهم كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي من المقرر أن يتحدث عن معاملات ليبور (الفائدة بين المصارف ) في الندوة الافتراضية لتأمين معدل التمويل خلال الليل، ونائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان حيال التوقعات الاقتصادية والشركات الصغيرة في نادي أوكلاهوما سيتي الاقتصادي.