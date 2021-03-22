شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت مظلة سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 12.89 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من المؤشر لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها.

نحن نرجح المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 10,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,380.74 ومستوى المقاومة 9,700.00.