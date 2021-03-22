شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواجه دعم هام -تحليل صباحي- 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأعلى بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6366 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الهام عند 6330 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 6450 نقطة، ومع ذلك نحذر من اختراق هذا المستوى، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6150 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,353 بينما مستوى المقاومة هو 6,381 نقطة