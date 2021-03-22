شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 22-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10217 نقطة، ليتداول حاليا في نطاق ضيق للغاية ما بين مستوى 10200 ومستوى 10300 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,188 بينما مستوى المقاومة هو 10,274 نقطة