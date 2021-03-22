الاقتصاد

المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 22-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10217 نقطة،  ليتداول حاليا في نطاق ضيق للغاية ما بين مستوى 10200 ومستوى 10300 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,188 بينما مستوى المقاومة هو 10,274 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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