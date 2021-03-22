شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتوفير تغطية تأمينية للمرأة المعيلة ومحدودة الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت خبيرة التأمين، ماشاء الله سليمان، بضرورة دراسة توفير تغطيات تأمينية مخصصة للمرأة المعيلة ومحدودة الدخل، وذلك بهدف توفير الدعم والحماية تمشيا مع مبادرات الدولة لدعم المرأة والأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة، ولفتت سليمان في تصريحات لـ ”الخليج 365” إلى أن مثل هذه التغطيات تقوم بتعويض المرأة في حال تعرضها لأى مخاطر، من شأنها تهديد استقرارها المالى، وتمكنها من استكمال مشوارها مرة أخرى بأقل الخسائر الممكنة.

وأشادت سليمان، بالدور الذى تقوم به القيادة السياسية لدعم المرأة على كافة المستويات ، مشيرة إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها المرأة حاليا في سوق التأمين المصرى ، ووجودها في أعلى المناصب القيادية بالقطاع، كما نص القانون الخاص بالتأمين على إلزامية وجود سيدة على الأقل فى تشكيل أى مجلس إدارة لشركة تأمين، من منطلق الإيمان بدورها القوى فى دعم صناعة التأمين، كما دعت الى مزيد من الدعم للمرأة العاملة في مجال التأمين والتوعية بدورها في الارتقاء بالمنظومة .

وأوضحت سليمان، أن مستويات التعليم منخفضة لدى النساء محدودات الدخل ، ولذلك يجب العمل على تسهيل إجراءات التغطيات التأمينية المخصصة لهن وصياغتها بلغة مبسطة وسهلة الفهم، والبعد عن الإجراءات الكثيرة التي تزيد من عدم الثقة في التأمين، وتقلل الإقبال على التغطيات التأمينية، بالإضافة إلى إيجاد طرق ميسرة لتقديم الخدمة للوصول إلى تلك الفئة، مثل قنوات مكاتب البريد المصرى التي تنتشر في كل مدن وقرى مصر، والتوسع في خدمات التأمين متناهى الصغر .