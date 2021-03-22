شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء السويس يتصدر موانئ صادرات المنتجات المصرية في ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الصادرات عن طريق ميناء السويس، في صدارة قائمة الموانئ المصرية لتصدير المنتجات المصرية، وفقا للبيانات الحكومية، حيث بلغت قيمة صادرات الميناء نحو 620 مليون و240 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 476 مليون و295 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 143 مليون و945 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء دمياط بلغت قيمة صادراته نحو 178 مليون و977 ألف دولار، في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 146 مليون و134 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 32 مليون و843 ألف دولار، يليها صادرات ميناء الدخيلة بقيمة 187 مليون و805 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 171 مليون و204 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 16 مليون و601 ألف دولار، إلى جانب صادرات ميناء القصير وموانئ البحر الأحمر وبلغت قيمتها 16 مليون و789 ألف دولار، مقابل مليون و351 ألف دولار فقط خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت نحو 15 مليون و438 ألف دولار.

وفي المقابل تراجعت صادرات ميناء الإسكندرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، وبلغت قيمتها 598 مليون و421 ألف دولار، مقابل 804 و325 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت 205 مليون و904 ألف دولار، ثم صادرات الحدود الغربية وبلغت قيمتها 15 مليون و926 ألف دولار، مقابل 29 مليون و229 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 13 مليون و303 ألف دولار.