شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستسلم للضغوط.. 61% من السيولة على 3 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على وقع استحواذ أسهم ثلاث شركات على 61% من إجمالي سيولة الأسهم، تأثرت مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين بضغوط بيعية على بعض «القيادية»، وقادتها المؤسسات والمستثمرون الأجانب، فيما احتفظت أسهم أخرى بمستوياتها السابقة.

وطغت «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» على مؤشر سوق دبي المالي بتراجعه 0.77%، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.2% مع تراجع «أبوظبي الأول» و«الدار»، وقلص «اتصالات» من حدة التراجعات بارتفاعه 0.1% فقط.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 922.14 مليون درهم، منها 825.24 مليون في سوق أبوظبي، و96.9 مليون في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 193.7 مليون سهم، توزعت بواقع 137.26 مليون في دبي، و56.5 مليون في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة، من خلال تنفيذ 3957 صفقة.

إفصاحات أوصى مجلس إدارة شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال عن العام الماضي، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 22 أبريل القادم. وتكبدت شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» خسائر بقيمة 46.255 مليون درهم مع نهاية العام 2020 بما يعادل 30.83% من رأس المال. وأعلنت الشركة قيامها بتعديل خطة عملها لمعالجة وضع هذه الخسائر، حيث تعتبر الإدارة أن هذه الخسائر مؤقتة، ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً من عمليات التكافل المستقبلية، فضلاً عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال لدعم العمليات التشغيلية والتوسع. وافقت الجمعية العمومية لشركة «الأغذية المتحدة»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 65%، بما يعادل 65 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2020، فيما لم توافق على تعيين ممثلين للمساهمين. وافقت الجمعية العمومية لشركة «الأغذية المتحدة»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 65%، بما يعادل 65 فلساً للسهم من رأس المال عن عام 2020، فيما لم توافق على تعيين ممثلين للمساهمين.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع 0.7% عند مستوى 2583.73 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والبنوك والسلع والتأمين والخدمات. وتراجع قطاع العقار 1.52% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 2.46%، و«إعمار للتطوير» 2.59%، رغم ارتفاع «ديار» 0.38%، و«داماك» 0.9% أمام استقرار «إعمار مولز» و«الاتحاد العقارية».

وانخفض قطاع البنوك 0.9%، متأثراً بانخفاض «دبي الإسلامي» 0.2%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.69%.

وارتفع قطاع النقل 0.85% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.8%، و«أرامكس» 1.03% فيما نزل «الخليج للملاحة» 2%. وزاد قطاع الاستثمار 0.21% نتيجة ارتفاع «دبي المالي» 0.93%.

سوق أبوظبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.2% عند مستوى 5723 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار.

وهبط قطاع البنوك 0.4% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.54%، و«أبوظبي التجاري» 0.81%، و«أبوظبي الإسلامي»0.41%.

وتراجع قطاع العقار 0.15% بعد تراجع «الدار» 0.27%، في مقابل ارتفاع «رأس الخيمة العقارية». ونزل قطاع الاستثمار 0.3%، إثر نزول «العالمية القابضة» 0.1% و«إشراق» 2.82% و«الواحة كابيتال»1.67%. وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.1% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة هامشياً 0.01%، بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.46%، بينما انخفض «دانة غاز» 1.03%، واستقر «طاقة» من دون تغيير.

توجه السيولة

تصدر «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 215.47 مليون درهم، مغلقاً عند 14.62 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 182 مليون درهم، ليغلق عند 50 درهماً، ثم «الدار العقارية»، باستقطابه 166 مليون درهم، ليقفل عند 3.69 درهم.حيث استحوذت اسهم هذه الشركات على 61 % من سيولة التداولات على الأسهم. وفي سوق دبي تزعم «إعمار العقارية» التداولات بسوق دبي بـ 31 مليون درهم، مغلقاً عند 3.56 درهم، تلاه «دبي الإسلامي»، باستحواذه على تداولات قدرها 17.78 مليون درهم، وأقفل عند 4.79 درهم، ثم «إعمار مولز» الذي اجتذب 6.7 مليون درهم، ليغلق عند 1.75 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «بلدكو» بـ 13.16%، مغلقاً عند 0.258 درهم، وجاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «سوداتيل» بنزوله 4.65% إلى 0.39 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي «السلام البحرين» بنسبة 1.38%، مغلقاً عند 0.66 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 10% (الحد الأدنى)، ليغلق عند 4.5 درهم.

الجنسيات

اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 190.58 مليون درهم محصلة شراء، منها 5 ملايين للعرب، و185.57 مليون للأجانب. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 190.58 مليون محصلة بيع، توزعت بواقع 14.64 مليون للخليجيين، و175.95 مليون للمواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون للشراء، بصافي استثمار 15.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.74 مليون للعرب، و6.7 مليون للأجانب، و7.5 مليون درهم للمواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 15.9 مليون درهم محصلة بيع.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 48 مليون درهم محصلة بيع، منها 18 مليون في سوق دبي، و30 مليون في سوق أبوظبي.

