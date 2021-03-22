شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت» تنقل الصناعة البحرية الإماراتية إلى العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنت دولة الإمارات على مدى خمسة عقود رؤية طموحة تعتمد على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للعديد من القطاعات لا سيما القطاع الصناعي البحري الذي يعد أحد مكونات الاقتصاد بالدولة، وقد شهد هذا القطاع تطوراً ونمواً يلبي متطلبات المسيرة التنموية المتسارعة التي تمضي بها الدولة. ووصل نمو قطاع الصناعة في الإمارات إلى مستوى التنافسية على جميع المستويات العربية والإقليمية والعالمية ويعود ذلك إلى السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة والقائمة على التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية باتباع أفضل الممارسات الصناعية وبناء قاعدة متينة ومتطورة في هذا الجانب بهدف تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.

وتعد الصناعات البحرية إحدى الصناعات غير النفطية التي اتجهت إليها دولة الإمارات وأولتها أهمية ورعاية حتى باتت أحد مكونات التنمية الاقتصادية فيها، وأصبحت في طليعة الدول المتصدرة في هذا المجال والوصول إلى العالمية مما يؤكد حرصها على تعزيز تنمية القطاعات غير النفطية والريادة فيها.

مقومات

وساهم في نمو الصناعات البحرية في الإمارات العديد من المقومات التي تتفوق في هذا القطاع على الدول المجاورة لها والوصول بالصناعة إلى العالمية ومن أهم تلك المقومات طبيعة الحياة البحرية الإماراتية الممثل في الموقع الاستراتيجي الذي مكنها بأن تكون حلقة وصل بين الشرق والغرب وتطور البنية التحية القائمة في الدولة بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة والمشجعة للاستثمار، والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الإمارات مع دول العالم.

وتوجه الصناعة الإماراتية إلى التكنولوجيا والابتكار والتصميم الإبداعي كان له دور في تعزيز منافستها العالمية، وقد أدخلت الصناعات الوطنية مفاهيم جديدة على الصناعة البحرية ومن أهم تلك الصناعات صناعة اليخوت والقوارب التي جمعت بين الجمال والعراقة والأصالة والدقة بالإضافة إلى الحداثة والتطوير مما ساهم في نموها خلال العقود الخمسة من مسيرة الدولة التنموية وتدرجها في الإنتاجية من المحلية حتى الوصول إلى مستويات عالمية تنافس في الإنتاج الشركات الأوروبية والأمريكية العريقة في هذا المجال.

«جلف كرافت»

وبرزت في الدولة العديد من الشركات التي اهتمت بصناعة اليخوت والقوارب وفرضت نفسها بريادتها في هذا القطاع على المستوى العربي والعالمي وكان أبرز تلك الشركات «شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» وهي أحد الشركات الإماراتية في صناعة اليخوت والقوارب، تأسست في عام 1982.

وقامت وكالة أنباء الإمارات بزيارة الشركة في مقرها بأم القيوين للتعرف على هذه الصناعة التي أبرزت ريادة الدولة في هذا النوع من الصناعات على المستوى العالمي، حيث استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها بين أفضل 10 شركات متخصصة في صناعة القوارب واليخوت حول العالم، بدعم من شبكتها العالمية الواسعة والتي تغطي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

الدعم اللوجستي

محمد حسين الشعالي

وأكد محمد حسين الشعالي ‎رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت لوكالة أنباء الإمارات.. أن الصناعة والتكنولوجيا هي مستقبل أي بلد وهي مكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني.. وقال إن من الأسباب التي ساهمت في نجاح الصناعات البحرية وصناعة القوارب واليخوت بصورة خاصة هو الدعم اللوجستي الذي تقدمة الدولة للقطاع الصناعي، لأن الصناعة هي جزء من منظومة تعتمد على مكونات تتمثل في السياسات التي تتخذها الدولة ودعم القطاعات الأساسية الموجودة في الدولة مثل قطاعات البنوك والخدمات والطيران والنقل وغيرها من المكونات التي كانت عامل أساسي في بناء الصناعة وخاصة في شركة الخليج لصناعة القوارب، جلف كرافت.

وأضاف إن تصدير نوعية المنتج وجودته تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من حيث رفع اسم الإمارات عالميا.. وقال أي منتج صادر من الإمارات يفتح الأبواب لصناعات مستقبلية سواء على مستوى التصدير والاستيراد أو ما يتعلق بالسياحة و الاستثمار.

وعن دعم الشركة للسياسة التوطين أكد اهتمام ودعم خاص من الشركة للتوطين وتشجيع الشباب الإماراتي على العمل في قطاع صناعة القوارب واليخوت، مشيراً إلى أنه يتم التواصل باستمرار مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لبحث سبل تشجيع الشباب الإماراتي على الانخراط في الهندسة البحرية.

وعن تأثر الصناعة بجائحة «كورونا» قال..« تأثرت كافة القطاعات حول العالم بالجائحة، ولكن بفضل سياسة دولة الإمارات في التصدي للأزمة والتصرف السريع فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة، تمكنت الشركة من الاستمرار بالعمليات التشغيلية في المصنع ولكن بالتأكيد مع خفض السعة التشغيلية لـ30%، وهو أمر كان لابد القيام به للحفاظ على صحة وسلامة موظفينا.

(وام)