شكرا لقرائتكم خبر عن 12.6 مليار درهم زيادة في الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات ارتفاعاً بمقدار 12.6 مليار درهم خلال 3 أشهر وتحديداً خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2021 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي. ومع تواصل النمو في الاحتياطيات الدولية ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي في نهاية شهر يناير 2021 إلى أكثر من 519 مليار درهم بزيادة 2.3% بالمقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نوفمبر من العام الماضي والبالغة نحو 507 مليارات درهم.

وبلغ صافي احتياطيات «المركزي» الدولية 377.23 مليار درهم تقريباً في نهاية يناير الماضي، فيما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك إلى 142 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها.

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في إماراتي أبوظبي ودبي 1.8 مليار درهم خلال الشهر الأول من عام 2021.

وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك أبوظبي للقطاع الصناعي العامل في الإمارة نحو 1.3 مليار درهم في يناير الماضي ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للرصيد التسهيلات الحاصلة عليها إلى مستوى 316.5 مليار درهم مقارنة مع 315.2 مليار درهم في شهر ديسمبر 2020. أما على مستوى التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الصناعي العامل في إمارة دبي فقد بلغت قيمتها 500 مليون درهم في يناير، ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 366.2 مليار درهم مقارنة مع 365.7 مليار درهم في ديسمبر من عام 2020. (وام)