شكرا لقرائتكم خبر عن «إذاعة القرآن من الشارقة» توسّع تعاونها مع المؤسسات الدينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تقود إذاعة القرآن الكريم، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، جهوداً إعلامية كبيرة لتقديم محتوى ديني نوعي، حيث أعلنت عن توسيع علاقات التعاون التي تربطها مع مجمع القرآن الكريم بالشارقة، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والجامعة القاسمية، بهدف تنويع المصادر، واستحداث قرّاء جدد وإثراء معارف الجمهور بالكثير من المضامين القيّمة.

وتسعى الإذاعة من خلال هذا التعاون للاستفادة من الثقل المعرفي الكبير الذي تمتلكه تلك المؤسسات، وإبراز الأنشطة القرآنية لديها، وإظهار المواهب في مجال التلاوات، والحفظ، كما تمضي الإذاعة في مواصلة إنتاج برامج مشتركة ونوعية مع هذه الجهات، ليتم بثّها عبر الأثير، إلى جانب تصوير الفعاليات والملتقيات وغيرها من الأنشطة القرآنية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها بشكل دوري ومتواصل.