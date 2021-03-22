شكرا لقرائتكم خبر عن 5 من طلاب الجامعة القاسمية يختمون القرآن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تواصلاً للبرنامج الذي أطلقته كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية؛ والرامي إلى تمكين الطلبة المنتسبين للجامعة ممن ختموا القرآن الكريم لنيل إجازة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار دراستهم، أجازت الكلية في حفل نظمته عن طريق التواصل المرئي مســـاء أمــس خمـسة من طلاب وطالبات الجامعة ممن قرأوا على أيدي الأســتاذة المتخصصين، القرآن الكريم كاملاً، لينالوا الإجازة في تلاواتهم بقراءات وروايات متعددة.

واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب الذين ختموا القرآن الكريم بقراءات وروايات متعددة، وذلك بحضور الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بجانب حضورعميد كلية القرآن الكريم في الجامعة وعدد من الأستاذة والطلبة.