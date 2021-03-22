شكرا لقرائتكم خبر عن مطر الطاير: استخدام الوقود الهيدروجيني يعزز الاستدامة البيئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق و المواصلات دبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، النظام الوطني للمركبات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، يسهم في ترشيد استخدام الطاقة في الدولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة، مشيراً إلى أن الوقود الهيدروجيني يمتاز بأنه صديق للبيئة، حيث تنعدم الانبعاثات الكربونية، وتقتصر انبعاثاتها على الماء فقط.

وقال: تولي الهيئة الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة اهتماماً كبيراً، حيث تعد «السلامة والاستدامة البيئية» إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، وذلك تماشياً مع المبادرة الوطنية (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، وكذلك تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لجعل 75% من إجمالي الطاقة المنتجة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.