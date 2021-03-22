شكرا لقرائتكم خبر عن الإقامة الافتراضية والتأشيرة السياحية المتعددة تعززان جاذبية الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسما المحليات والاقتصاد

رأى مسؤولون ورجال أعمال أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تؤسس لنهج استباقي للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية، مشيرين إلى أن منح الإقامة للعمل عن بعد «الافتراضية» والتأشيرة السياحية المتعددة تعزز جاذبية الإمارات، ويأتي في وقت تستقطب فيه الدولة اهتمام الأجانب الذين يريدون القدوم للعمل فيها.

وقد حلت دبي في المركز الثالث وأبوظبي في المركز الخامس على مستوى العالم كأكثر المدن المفضلة للانتقال إليها والعمل في عام 2021، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية «بوسطن كونسلتنج جروب» في الربع الأخير من العام الماضي.

وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة مفضلة من جانب الأجانب للانتقال للعمل فيها؛ حيث قفزت الجاذبية العالمية للدولة 6 مراتب من المرتبة 19 في عام 2018 إلى المرتبة 13 في عام 2020، وفقاً للدراسة.

قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: إن «دولة الإمارات وبرؤية قيادتها الاستشرافية للمستقبل، تؤسس لنهج استباقي للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية، وخلق بيئة عمل أكثر حيوية وقدرة على التعامل مع التحديات ومساعدة الأعمال على النمو والتطور، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية».

واعتبر، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصاريح إقامة العمل الافتراضي وتأشيرات السياحية متعددة الدخول، إضافة إلى التعديلات والإصلاحات التشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية إلى جانب عدد من القرارات الأخرى اليوم، هو تأكيد لوجود قراءة معمقة للمستقبل، وامتلاك نظرة ملهمة لقيادة التوجهات نحو وضع منظومات عمل وشراكات عالمية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الواقع الاعتيادي الجديد.

وأكد الأهمية الكبيرة لهذه القرارات والتي ستنعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات،.

محمد المري : محطة للأعمال والسياحة والعيش

قال اللواء محمد أحمد المري ، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ، إن القرارات الحكيمة لا تصدر إلا من قيادة حكيمة، تمكنت من وضع الإمارات على الخارطة الدولية، وجعلها محطة للأعمال والسياحة والعيش الكريم، واستطاعت من خلال رؤيتها الحكيمة والطموحة أن تخلق فرصاً واعدة على الرغم من التحديات الكبيرة.

وأضاف أن القيادة تؤكد ريادة دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة عالمياً وجهة مفضلة للعيش والعمل في أجمل دول العالم ، عبر التوجيهات الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، باستحداث تصاريح إقامة العمل الافتراضي ، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد، عبر هذا النوع من الإقامة، بالإضافة إلى قرار اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة ، لتثبت للعالم أن الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، وأنها نهج التميز في القرارات التي تثري المشهد الاقتصادي بالمزيد من التقدم والنجاح في رحلتها نحو استشراف المستقبل.

حسين لوتاه: يعزز جاذبية الإمارات عالمياً

رحب رجل الأعمال حسين العباس لوتاه، رئيس شركة «اتش ال جروب»، بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، الخاص باستحداث تصريح الإقامة الافتراضي عن بعد دون اشتراط تسجيل الشركة محلياً.

وأفاد بأن هذا القرار يدعم مرونة العمل للجميع، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقار والتجزئة والضيافة وغيرها. وقال: «سيسهم قرار حكومة الإمارات الرشيدة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي عامة؛ بل سيسرع من منحنى التعافي الذي نعيشه في الوقت الراهن على الرغم من الأزمات العالمية وتحديداً جائحة «كورونا».

حمد العوضي: قيادة قريبة من الجمهور

قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي: «في البداية أهنئ قيادة الدولة على اتخاذ هذه القرارات الاستراتيجية التي تؤكد أنها قريبة من الجمهور والواقع للتخطيط للمستقبل، خاصة أن جائحة كورونا علمتنا الكثير من الدروس، أن نموذج العمل السابق هو ضرب من الخيال والعودة إليه نوع من الجنون في ظل المتغيرات التي شهدها العالم».

وأضاف: «لابد من مواكبة المتغيرات، والإمارات سباقة في التغيير؛ بحيث لا نعود للطريقة التقليدية في التعاطي مع الشأن الاقتصادي».

هدى المطروشي: فرصة للعيش في أجمل مدن العالم

قالت الدكتورة هدى المطروشي، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: «مع تقنيات العمل عن بعد اليوم، فإن هذا القرار سيوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل مدن العالم الآمنة، وأيضاً سيعمل على تنشيط الأعمال وفتح مجالات جديدة في كل القطاعات، وستوفر نوعاً من الاستقرار لكثير من الموظفين والمستثمرين ولا ننسى أن قرار اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات جعلت الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية».

علي العامري: تخفيض التكاليف عن المستهلك

قال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «ستسهم هذه القرارات في تخفيض تكاليف عن المستهلك وزيادة الكفاءة، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، كما ستساعد على جذب مزيد من الشركات ورؤوس الأموال، وستدفع الشركات المحلية للبحث عن الكفاءة والإنتاجية بتكلفة أقل، كذلك ستساعد الإمارات في توجه مواردها نحو القطاعات التي تحقق فيها تفوقاً بالمقارنة مع الدول الأخرى».

وأضاف: «وبما أن الإمارات تمتلك أنظمة تعليمية قوية سيتأقلم سوق العمل سريعاً مع اقتصاد يعتمد على التجارة الحرة».

مسعود العور: استقطاب قطاع الأعمال ورواده

من جانبه قال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة ميدالتون للاستشارات العقارية: «نظراً لفاعلية الدولة في التعامل مع الجائحة والتشريعات الحكومية ما يجعل دولة الإمارات في مقدمة الدول لاستقطاب قطاع الأعمال ورواد الأعمال لاختيار دولة الإمارات لتكون ضمن أولوياتهم لما تملك الدولة من البنية التحتية المسرعة لقرارات رواد الأعمال من حيث الاتصال وسرعة اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم الاقتصاد».

عبدالرحمن العفيفي: تأثير إيجابي في الاقتصاد الوطني

أوضح الدكتور عبدالرحمن العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن قرارات الحكومة الرشيدة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، عبر تشجيع جميع القطاعات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن من شروط الإقامة وجود عمل داخل الدولة للمقيم أو الزائر، أما الآن سنشهد دفعة عبر منح الإقامة لرجال الأعمال والموظفين القادرين على إدارة أعمالهم عن بعد من الدولة.

و قال: «من المتوقع تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط كل القطاعات أهمها العقارات والسياحة والصحة والتعليم».

أيوب الفرج: يعزز مكانتنا على خارطة السياحة العالمية

أوضح الدكتور أيوب الفرج، الرئيس التنفيذي لمجموعة كي إم كي، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح لأي موظف بالعالم الإقامة بالدولة وممارسة عمله بها عن بعد، سيسهم في جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال والموظفين إلى الدولة بغرض الإقامة وممارسة أعمالهم، وقد يدفعهم هذا الأمر للتفكير بشكل جدي بالشراء والاستثمار العقاري.

وأوضح د. الفرج، أن قيادة الإمارات الحكيمة تعنى بتوفير فرص الحياة والعيش الكريم لجميع المقيمين والزائرين لها، مشيراً إلى أهمية إصدار تأشيرات سياحية متعددة الدخول الأمر الذي يعزز من مكانة الإمارات على خارطة السياحة العالمية.

موفق القداح: بيئة استثمارية حديثة

علق رجل الأعمال موفق القداح، رئيس «مجموعة ماج القابضة»، على قرار مجلس الوزراء المتمثل بمنح تصريح إقامة العمل الافتراضي قائلاً: «لا شك أن مثل هذه القرارات ستسهم على المدى الطويل في خلق بيئة استثمارية جديدة تتفاعل معها مختلف القطاعات نحو النمو والتحسن التدريجي مدعومة في نفس الوقت بحزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة تحت مظلة الإجراءات والتدابير العامة لمكافحة آثار انتشار جائحة «كورونا» والآثار الناتجة عنها».

وأضاف: «لمسنا في الفترة الأخيرة تحسناً واضحاً في مختلف قطاعات الأعمال من حيث استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، وجاء هذا نتيجة القرارات الجريئة والحكيمة لدولة الإمارات التي واكبت بحرص الظروف العالمية الراهنة، ولعبت دوراً مهماً في تقليص الآثار السلبية الناتجة عنها إلى أدنى مستوى».

وأشار إلى أن قرار استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي سيدعم إلى جانب غيره من القرارات السابقة واللاحقة رؤية الإمارات المستقبلية وخطة دبي 2040.

عصام الحميدان: دعم ريادة الدولة

أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بقرارات مجلس الوزراء الصادرة عقب اجتماعه «الأحد» برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف دعم ريادة الدولة في مجالات وقطاعات شتى. وقال إن القرارات تضمنت تطوير التشريعات والقضاء؛ حيث يحظى هذا الجانب بمتابعة وعناية كبيرة من القيادة الرشيدة، وتطوير مستمر، فقد قرر المجلس تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات، واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة.