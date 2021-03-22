شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: تعاقد الحكومة مع استشارات عالمية لتطوير سلاسل التوريد يزيد الانتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد إبراهيم، لـ"الخليج 365"، أن القطاع الزراعي له أهمية كبيرة بالنسبة لأى اقتصاد دولة وله دور أساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يوفر الاحتياجات الغذائية و يحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى أنه من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، نظرا لأهمية القطاع الزراعى فلابد من التحول في الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة من خلال استخدام التكنولوجيا لتطوير القطاع مما يؤدى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد إبراهيم، أن تعاقد الحكومة مع شركة استشارات عالمية لتطوير سلاسل التوريد سيساعد على زيادة وتحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار وزيادة حجم التصدير وانخفاض معدل التضخم.

وقد تعاونت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع شركة الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group) لتطوير سلاسل التوريد، وذلك لتقديم خدمات استشارية لدعم جهود الحكومة في مواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية بدعم من السفارة البريطانية في مصر.

ويأتي المشروع في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية، الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية كافة لتحقيق نمو احتوائي مستدام، وتنفيذ أهداف رؤية مصر2030، حيث يأتي هذا التعاون مع شركة الاستشارات العالمية بهدف العمل على زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.

ويهدف إلي دراسة سلاسل التوريد الخاصة بالسمك والذرة لتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة لهذا المنتج لتقليل الفاقد منه وزيادة القدرة التصديرية، وخفض الواردات، مما سيسهم في زيادة الإنتاج، ومن ثم خفض معدل التضخم، وكذا رفع مستوى معيشة المشتغلين في قطاع الزراعة، موضحًا أنه تم تحديد منتجات الذرة والأسماك من خلال اللجنة التيسيرية التي تم تشكيلها والمكونة من أعضاء من كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، وكذا وزارة التجارة والصناعة.

وستقوم الشركة، بتقديم تدريب للجهات المشاركة في هذا المشروع لضمان نقل المعرفة وتمكينهم من تطبيقها على محاصيل أخرى.