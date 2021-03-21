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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى النمو الاقتصادي تنظمه الأكاديمية المالية عبر منصة الاتصال المرئي لمناقشة تطور قطاع التأمين في المملكة. وتنطلق جلسة المنتدى الافتراضي مساء الثلاثاء 23 مارس 2021 بحضور تنفيذيين ومتخصصين في قطاع التأمين. وسيتحدث خلال المنتدى قياديون في القطاع الحكومي عن الدور المحوري الذي يقوده البنك المركزي السعودي في القطاع لتحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين ودور البيانات في القطاع، إضافة إلى مناقشة جائحة كورونا وآثارها على شركات التأمين، وتحديات قطاع التأمين بصفة عامة والتأمين الصحي بصفة خاصة.

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