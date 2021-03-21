الموثقات ينفذن 16,700 عملية خلال 2020

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وأسهم تمكين وزارة العدل للمرأة في قطاعاتها المختلفة، ومنحها رخصة التوثيق، في خدمة أكبر عدد من المستفيدين، ولا سيما مع تقديم الموثقات خدماتهن في وقت العمل وخارجه وعلى مدار الأسبوع.
وأوضحت الوزارة أن عدد الموثقات ارتفع إلى 120 موثقة، يقدمن الخدمات من خلال خدمة «الموثق»، في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية الكترونية متكاملة.
وبينت أن الخدمات التي تقدمها الموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري.
وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثق، تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات نفسها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية وفي وقت قصير.
الموثقات
120 موثقة
16,753 عملية توثيق في 2020
1466 عملية توثيق في 2019
1043 % نسبة الارتفاع
الخدمات التي تقدمها الموثقات:
- إصدار الوكالات وفسخها
- توثيق عقود تأسيس الشركات
- إفراغ العقارات
- الإقرارات بالديون وسدادها
- الرهن العقاري
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