شكرا لقرائتكم خبر نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيوم ممثلة بقسم المسؤولية الاجتماعية، أعلنت عن إقامتها سلسلة من الجلسات الرقمية بالشراكة مع مبادرة ثينك تك (Think Tech) التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي ستستضيف بموجبها « ثينك تك» على منصتها الرقمية عددا من الجلسات الحوارية والمحاضرات، يتحدث فيها جملة من الخبراء العالميين والمحليين بهدف نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي التقني بين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. ودعت «نيوم» الراغبين بحضور أولى الجلسات الحوارية للتسجيل عبر الرابط: https://zoom.us/webinar/register/WN_fuTIOileRqq5KxNmOv06tA?s=09.

كانت هذه تفاصيل خبر نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.