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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الأوقاف ممثلة بذراعها المعرفي مركز الريادة الوقفي أطلقت أمس مرحلة التسجيل في البرنامج التطويري الموجه لقيادات القطاع الوقفي (برنامج التمكين القيادي)، مستهدفا رفع الوعي الذاتي لدى المستفيدين، وتعزيز الممارسات والسلوكيات القيادية، والتدرب على مفاهيم القيادة وممارستها وفق أفضل المنهجيات العالمية، ويستغرق مدة زمنية تصل إلى أربعة أشهر من التدريب الجماعي والفردي. ويتميز البرنامج الذي يستهدف رؤساء مجالس إدارة المنظمات الوقفية ومدراءها التنفيذيين باعتماده منهجيات وممارسات متوائمة مع الثقافة والاحتياج المحلي، ويقدمه مدربون خبراء ومختصون، عبر برنامج تطبيقي عملي يتمثل في برنامج TLC القيادي، والذي يتحصل المستفيد بموجبه على شهادة دولية معتمدة في القيادة الإدارية من شركة WILEY الأمريكية.

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