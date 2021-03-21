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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الالكترونيات المتقدمة (AEC)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، أعلنت أمس عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين المهندس زياد المسلم رئيسا تنفيذيا للشركة. وشغل المسلم منصب النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الهندسة والعمليات منذ عام 2017، كما شغل سابقا منصب نائب الرئيس الأول للهندسة والتطوير بالشركة بين عامي 2014 و2017، ومنصب نائب الرئيس الأول، والمدير العام المكلف لوحدة أعمال الطاقة بين عامي 2015 و2017، حيث أشرف على دراسة واعتماد المنتجات الصناعية في قطاع الطاقة.

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