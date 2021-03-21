التجارة تعالج 1.47 مليون بلاغ في 2020 تصدرتها مخالفات المتاجر الالكترونية

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وتؤكد وزارة التجارة أن حقوق المستهلك هي أولوية في عمل الوزارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على «الإنترنت».
البلاغات التجارية خلال 2020
معالجة 1,475,321 بلاغا
أبرزها:
- مخالفات المتاجر الالكترونية 266 ألف بلاغ
- مخالفات أنظمة الدفع (مدى) 190 ألف بلاغ
- مخالفات عدم الالتزام بالضمان 55 ألف بلاغ
- عدم توفر قطع غيار أو الصيانة 45 ألف بلاغ
- الاختلافات التعاقدية 38 ألف بلاغ
- اختلاف سعر الرف عن الكاشير 37 ألف بلاغ
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