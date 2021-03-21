التجارة تعالج 1.47 مليون بلاغ في 2020 تصدرتها مخالفات المتاجر الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جهود وزارة التجارة الرقابية في معالجة 1.47 مليون بلاغ تجاري خلال 2020، حيث تصدرت مخالفات المتاجر الالكترونية قائمة البلاغات التي تلقتها الوزارة خلال 2020 بواقع 266 ألف بلاغ، تلتها مخالفات أنظمة الدفع الالكتروني (مدى) بواقع 190 ألف بلاغ، ثم مخالفات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بواقع 55 ألف بلاغ، ثم عدم توفر قطع غيار أو الصيانة بواقع 45 ألف بلاغ، والاختلافات التعاقدية بواقع 38 ألف بلاغ، ومخالفات اختلاف سعر الرف عن صندوق البيع (الكاشير) بواقع 37 ألف بلاغ. وتؤكد وزارة التجارة أن حقوق المستهلك هي أولوية في عمل الوزارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على «الإنترنت». البلاغات التجارية خلال 2020 معالجة 1,475,321 بلاغا أبرزها:



مخالفات المتاجر الالكترونية 266 ألف بلاغ



مخالفات أنظمة الدفع (مدى) 190 ألف بلاغ



مخالفات عدم الالتزام بالضمان 55 ألف بلاغ



عدم توفر قطع غيار أو الصيانة 45 ألف بلاغ



الاختلافات التعاقدية 38 ألف بلاغ



اختلاف سعر الرف عن الكاشير 37 ألف بلاغ



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