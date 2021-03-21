«منا وفينا» حملة للتوعية بالمحتوى المحلي

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وتركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي الذي يعد أجندة وطنية ومسهما أساسيا في تلبية وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.
وأكد الخريف أن حملة (منا وفينا) ستسهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية.
يذكر أن الهيئة حددت تعريفا وطنيا وشاملا للمحتوى المحلي، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.
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