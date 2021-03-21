شكرا لقرائتكم خبر «منا وفينا» حملة للتوعية بالمحتوى المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حملتها التواصلية (منا وفينا) برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وذلك بهدف رفع الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنيات المحلية، وتسهم هذه الحملة في تحقيق إحدى وظائف الهيئة الاستراتيجية التي ترتكز على تمكين التميز ورفع الوعي.

وتركز هذه الحملات على نشر ثقافة المحتوى المحلي الذي يعد أجندة وطنية ومسهما أساسيا في تلبية وتغطية الاحتياج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته بما يتماشى مع الرؤى والخطط الوطنية.

وأكد الخريف أن حملة (منا وفينا) ستسهم في رفع مستوى الوعي بمفهوم المحتوى المحلي وأثره ومتطلباته لجميع أفراد المجتمع والشرائح الاقتصادية.

يذكر أن الهيئة حددت تعريفا وطنيا وشاملا للمحتوى المحلي، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.