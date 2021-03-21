مجلس إدارة سابك يوصي بتوزيع 4.5 مليارات

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وأوضحت الشركة في بيان أمس أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
على أن يبدأ توزيع الأرباح في 3 مايو 2021.
وأشارت إلى أنه بإمكان المساهمين التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، مبينة أن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد11 أبريل 2021 الساعة 10:00 صباحا وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.
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