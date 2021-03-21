شكرا لقرائتكم خبر مجلس إدارة سابك يوصي بتوزيع 4.5 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصوت اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة سابك يوم 13 أبريل المقبل عبر وسائل التقنية الحديثة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م، بمبلغ 4.5 مليارات ريال بواقع 1.50 ريالا للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الأسمية للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

على أن يبدأ توزيع الأرباح في 3 مايو 2021.

وأشارت إلى أنه بإمكان المساهمين التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي، مبينة أن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد11 أبريل 2021 الساعة 10:00 صباحا وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.