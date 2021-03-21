ارتفاع خسائر ساب للتكافل 39%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت خسائر شركة ساب للتكافل خلال العام الماضي بنسبة 39% حيث بلغت 26.5 ملايين ريال مقابل 19 مليون ريال خلال 2019، بحسب النتائج المالية التقديرية للشركة والتي نشرتها على موقع تداول. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 6.6 ملايين ريال مقابل 9.3 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة بتراجع 29%. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 290 مليون ريال مقابل 321 مليون ريال بانخفاض 10%. وبلغت خسارة السهم 0.92 ريالا مقابل خسائر 0.73 ريالا في العام قبل السابق. وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى: 1 - انخفاض في صافي الأرباح من الاستثمارات لعام 2020 بقيمة 3.2 مليون ريال مقارنة بعام 2019م. حيث بلغ إجمالي دخل الاستثمار لعام 2020م مبلغ 8.5 ملايين ريال مقارنة بـ 11.7 مليون ريال لعام 2019م. 2 - ارتفاع في تكاليف اقتناء حملة وثائق التأمين في 2020 بقيمة 9.2 مليون ريال مقارنة بعام 2019. حيث بلغت تكاليف اقتناء حملة وثائق التأمين لعام 2020م مبلغ 14.8 ملايين ريال مقارنة بـ 5.6 ملايين ريال لعام 2019م. 3 - ارتفاع في التغير في احتياطي أنشطة التكافل بمبلغ 21 مليون ريال في 2020 م مقارنة بعام 2019. حيث بلغ التغير في احتياطي أنشطة التكافل 16.4 ملايين ريال لعام 2020 م مقارنة بـ 4.6 (عكس قيد) مليون ريال لعام 2019 م.

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