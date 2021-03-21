28 % زيادة في أرباح التعاونية للتأمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح الشركة التعاونية للتأمين إلى 514.4 ملايين ريال خلال 2020 مقابل 402 مليون ريال خلال 2019 بنسبة زيادة 28%، بحسب النتائج المالية التقديرية للشركة والمنشورة على موقع تداول. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 64 مليون ريال مقابل 102 مليون ريال خلال الفترة المماثلة بتراجع 37%. فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 310 ملايين ريال مقابل691 مليون ريال بتراجع 55%. وبلغت ربحية السهم 3.15 ريالا مقابل 2.62 ريالا خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق. وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة صافي دخل الاكتتاب بمقدار 1.008.434 ريالا مقابل 769.955 ريالا بزيادة 30.97%. وذكرت أن نتائج العمليات التشغيلية خلال العام الماضي ارتفعت بمبلغ 158.957 ريالا أي بنسبة 82.62%، ويعود ذلك بشكل عام إلى:





ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 165.067 ريالا أي بنسبة 2.40%.



انخفاض صافي المطالبات المتحملة بمبلغ 325.013 ريالا أي بنسبة 5.59%.



وأشارت إلى أن ذلك جاء على الرغم من:



ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمبلغ 38.594 ريالا، أي بنسبة 10.72% ، تماشيا مع النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.



ارتفاع تكاليف الاكتتاب الأخرى بمبلغ 116.275 ريالا عن العام السابق، ويعود ذلك إلى عكس مخصصات ضريبية في العام السابق نتيجة تسوية ضريبية عن سنوات مالية سابقة.



ارتفاع تكاليف حصة شركات التأمين من توزيع الأرباح المستحقة بمبلغ 85.157 ريالا أي بنسبة 148.41%، ويعود ذلك لتشغيل برنامج الحج والعمرة للسنة الأولى.



ارتفاع مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 20.355 ريالا، أي بنسبة 70.57%، بسبب الزيادة في الذمم المدينة.



ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 50.909 ريالات أي بنسبة 8.82%.



انخفاض مجموع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين بمبلغ 33.169 ريالا، أي بنسبة 13.15%.



ارتفاع حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بمبلغ 16.327 ريالا، أي بنسبة 47.62%.



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