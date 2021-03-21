شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم متقاعدي «الداخلية» وعائلاتهم في منازلهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة «صحتكم أولويتنا» التي تهدف إلى تطعيم المتقاعدين وعائلاتهم على مستوى وزارة الداخلية بلقاح كوفيد 19 في منازلهم، بإشراف النقيب سعود عبدالعزيز الحوسني مدير فرع شؤون ضباط الصف والأفراد، وبالتنسيق مع الكادر الطبي بمركز الحميدية الصحي بعجمان.

وأكد النقيب سعود الحوسني أن هذه المبادرة تأتي حرصاً على التواصل مع المنتسبين المتقاعدين والاطمئنان على صحتهم وصحة عائلاتهم وتقديم اللقاحات بالوصول إليهم في منازلهم اختصاراً للوقت والجهد.