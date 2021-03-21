شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر من مخاطر الحظر الأوروبي على لقاح «استرازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأحد، من أن حظر الاتحاد الأوروبي تصدير لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، سيؤدي إلى «نتائج عكسية»، غداة تهديد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولاً.

واعتبر الوزير على قناة «سكاي نيوز» التلفزيونية أن ذلك «لن يعرض للخطر فقط إتاحة برنامج تطعيم مناسب لمواطنيه، ولكن العديد من الدول الأخرى في العالم كذلك، وسيضر بسمعة الاتحاد الأوروبي».

تفاؤل بنهاية الكابوس

من جانب آخر، أبدى أوجور شاهين، مؤسس شركة بايونتيك شريكة شركة فايزر في صنع أحد أول لقاحات فيروس كورونا التي تم إقرار استخدامها تفاؤله بالسيطرة على الفيروس في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف، على الرغم من تعثر توزيع اللقاح المضاد له، وذلك في وقت تتصاعد فيه شكاوى دول أوروبية من بطء حملات التطعيم، فيما تستعد فيه ألمانيا لتمديد تدابير الوقاية لمواجهة موجة ثالثة من الإصابات وسط احتجاجات جديدة على العزل العام في مدينة كاسل بوسط البلاد.

وقال شاهين إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة. وأضاف أن من الممكن ضمان تطعيم 70 في المئة من الألمان بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول عندما لن يسبب الفيروس مشكلات تذكر. وقال لصحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية:«من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف». ستكون هناك عمليات تفش، لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا.

وتجاوز معدل الإصابة على المستوى الوطني في ألمانيا العتبة الرمزية البالغة 100 إصابة مسجلاً 103,9 إصابات أمس الأحد، ما أدى إلى تشغيل «مكابح الطوارئ» مع فرض قيود جديدة وإلغاء قرار تخفيف الإجراءات التقييدية الذي أقر أخيراً. وتعقد المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية اليوم الاثنين، اجتماعاً جديداً للبحث في استراتيجية مكافحة الوباء.

احتجاجات ضد القيود

لكن فيما كان المقرر قبل بضعة أسابيع تخصيصه لمسألة تخفيف القيود، تغير برنامجه تماماً في مواجهة انتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا. وتعتمد ألمانيا على تكثيف حملة التلقيح لوقف الانتشار المتسارع للفيروس. واستؤنفت الحملة بلقاح أسترازينيكا الجمعة بعد أربعة أيام من تعليقها، وتلقى أكثر من سبعة ملايين شخص الجرعة الأولى على الأقل، أو ما يعادل أقل من 10 في المئة من السكان.

وتظاهر آلاف الأشخاص في دول أوروبية عدة (ألمانيا وهولندا والنمسا وبلغاريا وسويسرا وصربيا وبولندا وفرنسا وبريطانيا)، وكذلك في كندا ضد التدابير الصحية المفروضة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. وتحوّلت بعض التجمّعات إلى مواجهات مع قوات الأمن وأعمال عنف. وأوقف 36 شخصاً على الأقل وأُصيب شرطيون بجروح في لندن خلال إحدى هذه التظاهرات. وفي كاسل في وسط ألمانيا، وقعت صدامات واستخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل والهراوات وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

طوارئ فلوريدا

وفرضت السلطات الأمريكية حال الطوارئ وحظر تجوال في منطقة ميامي بيتش بولاية فلوريدا، بعدما خرجت حشود من المحتفلين قضاء عطلة الربيع عن السيطرة.

وهي المرة الثانية التي تم فيها تقليص الاحتفالات في المدينة، ففي مارس/آذار الماضي كان الوباء يتفشى للتو وهذا العام بسبب الحشود الجامحة.

وأعلنت السلطات أنه يجب على الزوار إخلاء الشوارع، وأن المطاعم ستغلق أبوابها في الساعة الثامنة مساء في ساوث بيتش، مركز المدينة، بعد زيادة أعمال العنف والتخريب خلال الأيام الأخيرة.

(وكالات)