شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقود مناورات بحرية مشتركة في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت البحرية الأمريكية إنها ستجري مناورات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في الشرق الأوسط، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي في المنطقة.

وذكرت وكالة اسوشيتدبرس في تقرير أن المناورات ستجري في منطقة بحر العرب وخليج عمان بقيام سفن من الدول الاربع بالمشاركة، وتشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»، وكذلك السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية «يو إس إس ماكين آيلاند». كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية «ليوبولد الأول» والمدمرة اليابانية إرياكي»، إضافة إلى طائرات من الدول الأربع.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 الانسحاب من جانب واحد من ذلك الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق إذا التزمت إيران بحدود الاتفاق على برنامجها النووي. مع ذلك لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت ميليشيات في العراق - مدعومة من إيران على الأرجح - في استهداف المصالح الأمريكية.

وشنت سلاح الجو الأمريكي بتعليمات بايدن الشهر الماضي غارة جوية عبر الحدود مباشرة على سوريا رداً على ذلك.

(أ.ب)