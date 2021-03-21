شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأم والشعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوم أمس احتفل العالم أجمع بمناسبتين جميلتين، عيد الأم واليوم العالمي للشعر، وهذا الارتباط بين الأم والشعر شيء طبيعي، فالأم قصيدة الخصب والحب والعطاء، هي القصيدة الاستثنائية في حياة كل فرد منا، هي من منحنا النغم الخاص وأول حروف الإلهام الشعري في حياتنا، فقلنا في أول ما نطقنا به «ماما»، أجمل قصيدة رددها إنسان على وجه البسيطة.

أمي.. كم أتمنى لو كنتِ معنا لأقبل رأسك وعينيك ويديك وقدميك وأقول لك «كم أنا في حاجة إليك» يا سيدة العطاء والخير والبركة والشموخ والعزة والكبرياء، سيدة البهجة والرضا والقناعة والمعرفة، سيدة السمو والرفعة والكرامة.. أمي غفر الله لك ورحمك وأسكنك فسيح جناته، مر على غيابك 25 عاماً وما زال صوتك لا يفارق أذني وما زالت رائحتك تعطر المكان وكلماتك تلهم القلب والروح وتشحذ الهمة، لا زلت أتعلم منك وأنهل من معارفك، وما زلت ألجأ إلى حضنك كلما عصفت بي الأيام أو احتجت للسكينة والقوة، أسمع صوتك وأنت تنشدين الشعر عذباً رائقاً كأنه شلال من الضياء يغسل أذني فأسمع بوضوح وصفاء.

أماه من مثلك ومن مثل أي أم من الأمهات، عطاءً وتفانياً ونكران ذات، من مثلكن صبراً وجلداً وحناناً، من مثلكن يا شجرة الحب الخالدة ونبض القلب المستمر.

ولأن الشعر لغتنا الثرة الثرية يُحتفى به مع الأم في هذا اليوم البهيج 21 من شهر مارس في كل عام، نحتفي به هذا العام هنا في دولة الإمارات بشكل مختلف، نبارك لأنفسنا ونحتفي به بكل بهجة وفرح وسرور ،فقد حصد شاعران مميزيان من شعراء هذا الوطن جائزة عالمية في الشعر هما الشاعر الإماراتي عادل خزام والشاعرة الفلسطينية أمل إسماعيل المقيمة في وطنها الإمارات حيث فازا بجائزة «توليولا» الإيطالية الدولية للأدب عن فرع الشعر، وهذا تميز للساحة الثقافية والأدبية في الإمارات ومدعاة للفخر والتشريف والتطلع بقامة منتصبة شامخة بعطاء أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه للعالمية في كل الحقول والمعارف، حيث نستطيع أن نقول: نحن هنا ولدينا الكثير مما نستطيع أن نقدمه وفي كل المجالات.

كل الأمهات نبض وكل الشعر أحساس، وكلاهما إلهام سمو ورفعة.

إلى كل أمهات العالم كل عام وأنتن الحب والخير والعطاء، وإلى كل شعراء العالم أنتم لغة البشارة والفرح والإحساس والرقي.

إلى أمي وكل أم غادرت هذه الحياة الفانية المحبة الدعاء بالرحمة والمغفرة، ولأمهاتكم صادق الدعاء بالصحة والسلامة والعافية، ولكل الشعراء سلمت وبقيت حروفكم نبض شعورنا العطر.