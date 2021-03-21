شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكرّم أحد منتسبيها لقيامه بتصرف نبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه صباح أمس الأحد الرقيب أحمد حسن الحمادي، من مرتب إدارة المرور والدوريات لحسن تصرفه، والذي تمثل في تقديم المساعدة لأحد قائدي المركبات بعد تعرض مركبته لعطل مفاجئ على شارع الشيخ محمد بن زايد.

جاء ذلك بعد أن قام أحد الأشخاص المقيمين بالدولة بتقديم الشكر والثناء لمنتسب القيادة عبر إحدى المحطات الإذاعية، حيث أشاد بدور الرقيب الحمادي في تقديم المساعدة الفورية والعاجلة له بعد اتصاله بغرفة العمليات المركزية بالقيادة، والإبلاغ عن تعرض مركبته لخلل مفاجئ بالمحرك تسبب في تعطلها عن الحركة بالطريق العام، حيث وصل الرقيب الحمادي إلى مكان توقفه وقدم له المساعدة والخدمة.

وأشاد اللواء الشامسي بالدور الذي قام به الرقيب أحمد الحمادي، والذي يعكس حرص شرطة الشارقة على تقديم العون والمساعدة لمختلف شرائح المجتمع، وتعاملها مع مختلف الأحداث بالسرعة المطلوبة، بما يضمن ويحقق السلامة العامة، مؤكداً أن ما قام به الرقيب الحمادي يعد نموذجاً مشرفاً لعناصر الشرطة بالشارقة، وعنواناً لتفانيهم في أداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.

ومن جهة أخرى نظمت إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة، ورشة لشرح «نظام صيانة المباني الوقائية والتشغيلية الطارئة»، وفقاً للإجراءات الاحترازية المطبقة والخاصة بجائحة «كورونا»، للحدّ من انتشارها، قدّم خلالها المهندس سعدي حسن، شرحاً عن تطبيق النظام الذكي لإدارة الصيانة «حكومة الشارقة»، بحضور العقيد عاشور بن عاشور، مدير إدارة المهام الخاصة، والرائد عبدالرحمن بوغانم، مدير الخدمات المساندة بالإدارة، والرائد خليل الحمادي، مدير فرع المالية بقسم الخدمات المساندة بالإدارة العامة العمليات المركزية، إلى جانب عدد من الموظفين من ذوي الاختصاص.

وهدف القيادة العامة من تطبيق هذا النظام، ضمان استمرارية الأعمال بمرافقها ووحداتها التشغيلية، وفق أفضل الممارسات المطبقة بالدولة، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية الخاصة بأنظمة الجودة التي تطبقها القيادة على عملياتها ومرافقها ومرتباتها.

وأوضح المهندس سعدي حسن: إن الفائدة المحققة من هذا التطبيق، هي ضمان إجراء الصيانة في أسرع وقت، بتسليم طلب الصيانة إلى دائرة الأشغال ومن ثم المقاول المختص بأعمال الصيانة، لافتاً إلى تلقي طلبات خدمة الصيانة على الخط الساخن «80080000» التابع للخدمات الإلكترونية لحكومة الشارقة.

وفي ختام المحاضرة كرّم العقيد عاشور، المحاضر.