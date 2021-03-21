تعرف على قيمة عملة «بيتكوين» مقابل العملات العربية

الشارقة - اميمة ياسر -

بلغت قيمة عملة "بيتكوين" المشفرة هذا العام أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت هذا الأسبوع إلى أكثر من 60 ألف دولار.

ووصلت قيمة عملة "بيتكوين" المتداولة حول العالم اليوم إلى أكثر من "تريليون دولار".

ولكن ماذا عن قيمة عملة البيتكوين مقابل العملات العربية؟

الإمارات: 205 آلاف درهم.

سلطنة عمان: 21 ألف ريال.

السعودية: 209 آلاف ريال.

قطر: 204 آلاف ريال.

الكويت: 16 ألف دينار.

البحرين: 21 ألف دينار.

الأردن: 39 ألف دينار.

العراق: 82 مليون دينار.

سوريا: 29 مليون ليرة. (نحو 190 مليونا في السوق الموازية)

لبنان: 85 مليون ليرة. (نحو 496 مليونا في السوق الموازية)

مصر: 876 ألف جنيه.

الجزائر: 7.5 ملايين دينار.

المغرب: 500 ألف درهم.

تونس: 151 ألف دينار.

والشهر الماضي، أعلنت شركة "تسلا" أنها ستقبل قريباً عملة بيتكوين كدفعة لمركباتها، مشيرة إلى أنها اشترت 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة كجزء من مقتنياتها النقدية.

في الوقت ذاته، أعلنت "أوبر" و"ماستركارد" أنهما تخططان لبدء قبول عملة بيتكوين كوسيلة للدفع، في حين أعلن مغني الراب، جاي زي، والرئيس التنفيذي لـ"تويتر" عن تأسيسهما صندوق تنمية للبيتكوين.

وتشير التكهنات إلى أنه مع قيام المزيد من المؤسسات المالية بالاستثمار في عملة بيتكوين، ستُقبل المزيد من الشركات على العملة المشفرة.