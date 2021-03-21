أخبار البورصة اليوم الأحد 21-3-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب، وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.493 مليار جنيه.





إيقاف تداول 37 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية-ايسترن كومباني، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العالمية للاستثمار والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المصرية لخدمات النقل (ايجيرتنس)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، راية القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة، الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الإسماعيلية مصر للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية لخدمات مراكز الاتصالات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جلاكسو سميثكلاين، العربية للمحابس، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الدلتا للسكر، الألومنيوم العربية، جي بي اوتو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، القاهرة للدواجن، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، اسيك للتعدين-اسكوم.





البورصة تخسر 8.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب، وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.493 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 417.4 مليون ورقة مالية بقيمة 696.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.09%، والعرب على 7.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 99.7 ألف جنيه، 8.02 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 28.1 مليون جنيه، 979.5 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 10802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13092 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1373 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 138 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 425 ألف سهم، 200 ألف سهم، 63930 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات، 107111 سهم، 350 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 581 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.05 مليون سهم، 183 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 12 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المجموعة المصرية العقارية 10 آلاف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 16 ألف سهم.





مصر الجديدة للإسكانأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل طرح كراسة الشروط لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة لتصبح ابتداءً من 4 إبريل المقبل، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض 16 يونيو المقبل.





سي أي كابيتالقالت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة كلا من عمر عبد العزيز مهنا-مستقل، عمرو الجنايني ممثلًا عن البنك التجاري الدولي-غير تنفيذي، محمود يحيي الجمال-غير تنفيذي، وائل طارق محمد إسماعيل-غير تنفيذي، على أن يتم الدعوة لجمعية عامة عادية يوم 24 مارس الجاري لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.





الإسكندرية للحاوياتأعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حصول الشركة على حق انتفاع لساحة أرض الشركة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية عن طريق المزايدة التي تمت في هيئة ميناء الإسكندرية بمساحة تقدر بـ33 ألف متر مربع بسعر 70 جنيه لكل متر مربع شهريًا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية 7% بالإضافة إلى رسوم نظافة للساحة 924 جنيه في اليوم وكذلك مصاريف تخزين الحاوية الـ20 قدم بقيمة 9.8 جنيهًا في الأسبوع الأول، 13 جنيه بعد الأسبوع الأولى، وتقدر المساحة التخزينية للساحة 3300 حاوية تقريبًا، وتم إعطاء الشركة مهلة 9 أشهر لتجهيز الساحة.





ايسترن كومبانيقالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة مزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود شركة الشرقية ايسترن كومباني، وأن أحد شروط الكراسة هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية - ايسترن كومباني في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24% دون تحملها جزء من تكلفة الرخصة، ما يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة قد تلحق بها في حالة خروج أحد المصنعين الحاليين لديها وحصوله على الرخصة الجديدة، في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الالكترونية الجديدة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن شروط الكراسة شملت عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.

وذكرت الشركة، أن مجلس الإدارة، كان قد كون مجموعة من اللجان ومنها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، وقد أعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور، وتدرس عدة مشروعات هامة سيتم الإعلان عنها تباعاً.





دايس للملابسطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من شركة دايس للملابس الجاهزة، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد دراسة القيمة العادلة، يأتي في ضوء حقها في طلب دراسة للقيمة العادلة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال منذ زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو نسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة.

وأكدت الهيئة ضرورة تقديم ملخص للقيمة العادلة للسهم قبل يوم 20 أبريل 2021، وقررت الهيئة استمرار إيقاف التعامل على السهم لحين قيام الشركة بتكليف مستشار مالي مستقل وإخطار الهيئة بذلك.