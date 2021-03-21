شكرا لقرائتكم خبر أرامكو تلتزم بتوزيع الـ75 مليار دولار رغم تراجع الأرباح 44% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة أرامكو السعودية صافي أرباح في 2020 بقيمة 183.76 مليار ريال مقابل 330.7 مليار ريال خلال 2019، مسجلة تراجعا بنسبة 44%، وذلك بحسب بيانات النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركة أمس. وبلغ الربح التشغيلي للعام الماضي 383.36 مليار ريال مقابل 674.87 مليار ريال خلال 2019 بتراجع 43%. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة بعام 2019.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 990.85 مليار ريال مقابل 1.03 تريليون ريال بتراجع 4%. وبلغت ربحية السهم عن العام الماضي 0.93 ريال مقابل 1.65 ريال خلال العام الذي سبقه.

وأعلنت أرامكو أمس عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال (75 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس الأداء القوي للشركة، ومواصلتها في المحافظة على قوة مركزها المالي، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفائها بنيتها في توزيع الأرباح على المساهمين.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة المديونية، كانت في 31 ديسمبر 2020، من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة، وفي الوقت الراهن فقد بلغ العائد على متوسط رأس المال المستخدم 13.2% وهو الأعلى على مستوى قطاع الطاقة.

وتمكنت الشركة من ضبط الإنفاق والتركيز على الفرص ذات العائد المرتفع، مشيرة إلى أن النفقات الرأسمالية في عام 2020، بلغت 101 مليار ريال (27 مليار دولار) مقارنة بـ 123 مليار ريال (33 مليار دولار)، وذلك نتيجة تطبيق برامج تحسين الإنفاق وتعزيز كفاءته، التي أسهمت في التوفير بشكل كبير مقارنة بسياسات الإنفاق السابقة.

وتواصل أرامكو تقييم نفقاتها الرأسمالية وبرامج تحسين الإنفاق وتعزيز كفاءته، وتتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2021 حوالي 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، الذي يعد أقل من برنامج الإنفاق الرأسمالي الاسترشادي السابق البالغ 150 - 169 مليار ريال (40 - 45 مليار دولار).

ومن أبرز ما شهده عام 2020، إصدار أرامكو السعودية سندات ممتازة غير مضمونة في الربع الأخير من عام 2020، وحصول الشركة على أعلى طلب في التاريخ لسندات جديدة أصدرت لأجل مستقبلي مدته 50 عاما، ورغم ظروف الجائحة وتأثيرها على الأسواق المالية حظي هذا البرنامج بإقبال استثنائي من المستثمرين العالميين بلغ 10 أضعاف حجم الإصدار الأساسي أو 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار)، مما يدل على ثقة السوق في استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل وأدائها في المستقبل.

ومن أهم المعلومات التشغيلية في 2020، محافظة الشركة على متوسط إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، منها 9.2 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام.

أهم المعلومات المالية:

• صافي الدخل البالغ 184 مليار ريال (49 مليار دولار) في 2020، يعد أحد أعلى الأرباح لأي شركة مدرجة على مستوى العالم.

• برهنت الشركة على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة، حيث تأثرت إيرادات القطاع بانخفاض شديد في أسعار النفط وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

• توزيعات الأرباح البالغة 281 مليار ريال (75 مليار دولار) عن 2020، تعكس الأداء القوي للشركة.

- نسبة المديونية، كما في 31 ديسمبر 2020، من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة.

• العائد على متوسط رأس المال المستخدم 13.2% وهو الأعلى على مستوى قطاع الطاقة.

• تمكنت الشركة من ضبط الإنفاق والتركيز على الفرص ذات العائد المرتفع من خلال برنامج رأس المال المرن والإدارة المالية الحكيمة.

• النفقات الرأسمالية في 2020 بلغت 101 مليار ريال (27 مليار دولار) مقارنة بـ 123 مليار ريال (33 مليار دولار) نتيجة تطبيق برامج تحسين الإنفاق وتعزيز كفاءته.

• تتوقع الشركة أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2021 حوالي 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، وهو أقل من برنامج الإنفاق الرأسمالي الاسترشادي السابق البالغ 150-169 مليار ريال (40-45 مليار دولار).

• أصدرت أرامكو سندات ممتازة غير مضمونة في الربع الأخير 2020، وحصلت على أعلى طلب في التاريخ لسندات جديدة أصدرت لأجل مستقبلي مدته 50 عاما. ورغم ظروف الجائحة وتأثيرها على الأسواق المالية حظي هذا البرنامج بإقبال استثنائي من المستثمرين العالميين بلغ 10 أضعاف حجم الإصدار الأساسي أو 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار)، مما يدل على ثقة السوق في استراتيجية أرامكو طويلة الأجل وأدائها في المستقبل.