الاجتماعات الفنية

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وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في بيان، أن الاجتماعات رأسها عن الجانب الأردني الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، وعن الجانب المصري مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي طارق الشعراوي.
وأضافت، «إن اللجنة تبحث التعاون في عدد من المجالات بخاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس والعمل وغيرها».
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