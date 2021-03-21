الاجتماعات الفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس، والتي ستتم الأربعاء المقبل على مستوى رئيسي الوزراء، في دورتها التاسعة والعشرين.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في بيان، أن الاجتماعات رأسها عن الجانب الأردني الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، وعن الجانب المصري مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي طارق الشعراوي.

وأضافت، «إن اللجنة تبحث التعاون في عدد من المجالات بخاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس والعمل وغيرها».