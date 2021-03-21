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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان ورشة عمل افتراضية تنظمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غدا الاثنين، حيث يهدف مشروع محطات الطرود إلى توفير بدائل تسليم للمستفيدين تسهم في رفع جودة الخدمات البريدية اللوجستية المقدمة وتحفيز التجارة الالكترونية، إلى جانب العديد من الآثار والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المصاحبة. وأوضحت الهيئة بأن ورشة العمل ستتضمن عددا من المحاور، من بينها تقديم نبذة تعريفية عن مشروع محطات الطرود المزمع إطلاقها خلال المدة المقبلة، واستعراض آليات ونماذج عمل المشروع، إضافة إلى شرح آلية عمل المنصة الالكترونية الخاصة بإدارة المشروع، التي ستكون متاحة بالتزامن مع إطلاق مشروع محطات الطرود، قبل أن تختتم باستعراض ومناقشة مرئيات المستثمرين والمهتمين.



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