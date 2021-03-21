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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة تستقبل اليوم الأحد طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي (أتقن) في نسخته السادسة، وذلك عبر الموقع الالكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa. وتشمل المبادرة التي تستمر 3 أسابيع عبر منصة «مايكروسفت تيمز»، 6 تخصصات للبنين والبنات في الأمن السيبراني وإدارة الفعاليات والمناسبات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الالكترونية وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.



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