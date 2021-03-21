شكرا لقرائتكم خبر مهلة 180 يوما للمنشآت السياحية للحصول على التصنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة السياحة خلال ورشة عمل نظمتها لجنة السياحة بغرفة الرياض لائحة مرافق الإيواء السياحي المحدثة، التي تمتاز بتطوير واختصار إجراءات التراخيص والتصنيف، وتمنح المنشآت مهلة مدتها 180 يوما للحصول على التصنيف، والتجديد التلقائي، وتحديث الاشتراطات الواردة في اللائحة لتكون أكثر وضوحا، علاوة على ميزة الرقابة واستخدام التقنية للتأكد من جودة الخدمات، وتطوير آليات التعامل مع شكاوى النزلاء والسياح.

كما ناقشت الورشة مزايا وتعديلات اللوائح الجديدة لمرافق الإيواء السياحي، والتي عقدت في مقر الغرفة الرئيس.

وتهدف اللوائح الجديدة الخاصة بمرافق الإقامة السياحية إلى تحسين جودة الخدمة، وإيجاد سوق مبني على تنافسية عادلة، وعملية ترخيص سريعة وواضحة، إضافة إلى التأكيد على دور وزارة السياحة في التنظيم والدعم، حيث تضمنت اللائحة 6 فصول رئيسة تتمثل في الأحكام التمهيدية، والالتزامات المستمرة، والترخيص، والرقابة

والتفتيش، والتصنيف، والأحكام العامة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة نايف الراجحي أن اللجنة وضعت استراتيجيتها من خلال فرق عمل تختص بالقطاعات المندرجة تحت النشاط السياحي الهدف منها إزالة التحديات وإيصال المقترحات بالتعاون مع الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

من أهداف اللائحة الجديدة

تحسين جودة الخدمة

إيجاد تنافسية عادلة

سرعة الترخيص