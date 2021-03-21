شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب لبناني واتصالات مكثفة عشية لقاء عون والحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”:

يترقب اللبنانيون، الاثنين، اللقاء المنتظر بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في وقت شهدت البلاد عشية اللقاء المنتظر اتصالات مكثفة على أعلى المستويات استهدفت دفع الملف الحكومي بالاتجاه الإيجابي، فيما تمنى البطريرك الماروني بشارة الراعي على عون والحريري أن يخيبا أمل المراهنين على فشلهما، وأن يضعا مصلحة لبنان فوق الجميع، وقال «ننتظر حكومة مبادئ وطنية لامساومات سياسية وترضيات».

تحركات سياسية

وعشية هذا اللقاء، كانت حركة ناشطة قد بدأت في أعقاب اجتماع الخميس الماضي بين عون والحريري، وشهدت المقرات الرئاسية اتصالات على أرفع مستوى تمحورت حول الموضوع الحكومي وسبل دفع الأمور بالاتجاه الإيجابي، والتي دخل على خطها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بزيارته المفاجئة إلى القصر الرئاسي في بعبدا ولقائه الرئيس عون، بناء لدعوة حملها لجنبلاط عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني، الذي رأى أن «تواصل عون مع القوى السياسية هو دليل عافية، فالمقاطعة لا توصل إلى مكان»، متمنياً « لو أن كل القوى السياسية وكل الزعماء يتواصلون مع رئيس البلاد لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، على الرغم من دعواته المتكررة لهم للتواصل والتشاور».

لا بد من التسوية

واعتبر البستاني أن «زيارة جنبلاط إلى بعبدا ترسّخ العيش المشترك في الجبل وتفتح آفاقاً جديدة وإيجابية قد تساعد على تشكيل الحكومة، وهو قد عبّر عن رأيه بصراحة في هذا الموضوع بدعوته والحريري إلى الاتفاق على صيغة 18 وزيراً أو أية صيغة أخرى من خلال حوار للبحث عن تركيبة حكومية قد تريح البلد من التشنج القائم»، لافتًا إلى «عدم تمسّك الجانب الفرنسي بصيغة محددة، ومعنى ذلك أن هناك تفهماً خارجياً للوضع في لبنان، آملاً بأن يقتنع الجميع بالتسوية. ووفقاً للمعلومات، فإنه إلى جانب هذه الاتصــالات اســتأنف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحركه بعد أن كان رئيس الجمهورية اجتمع به أول أمس مطولاً.

وبشكل عام، تفاوتت التكهنات حول ما سيسفر عنه لقاء عون - الحريري الإثنين، فرأت مصادر سياسية أن الأمور ما زالت في بدايتها وأنه من الصعب التفاؤل بإمكانية حسم هذا اللقاء للتشكيلة الحكومية، في حين رأى مصدر سياسي مطلع أن الأجواء والمعلومات المتوافرة تفيد بأن عون والحريري يدركان أن عليهما البناء على استئناف الحوار في ما بينهما بدلاً من العودة إلى مرحلة التصعيد التي كانت قد بلغت ذروتها قبل لقاء الخميس.

شروط تعجيزية

في غضون ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في عظته الأحد،« ننتظر حكومة مبادئ وطنية لا مساومات سياسية وترضيات ونأمل من الرئيسين اليوم أن يخيبا أمل المراهنين على فشلهما فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين ويقيما حائطاً فاصلاً بين مصلحة لبنان ومصالح الجماعة السياسية ومصالح الدول». وقال:«كفى شروطاً تعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة». ورأى الراعي أن« تأليف الحكومة لا يستغرق أكثر من 24 ساعة لكن إذا كان البعض يريد تحميل الحكومة العتيدة صراعات المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة الجمهورية وتغيير النظام والسيطرة على السلطة فإنها ستزيد الشرخ بين الشعب والسلطة وستؤدي إلى الفوضى التي لن ترحم أحداً».