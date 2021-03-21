شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر مواقع صواريخ وورش مسيّرات بصنعاء والحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن «تدمير منظومة دفاع جوي معادية تابعة للميليشيات الحوثية في مأرب» باليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إن تدمير المنظومة شمل مكونات النظام والخبراء الأجانب كافة. وأضاف التحالف أنه «يدعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين». واستعرضت الوكالة عدة مقاطع مصورة تظهر استهداف معدات وعناصر الميليشيات الحوثية، وهي العمليات التي كان التحالف قد شنها خلال الساعات الـ24 الماضية لدعم الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.

وأفادت مصادر يمنية بأن طيران التحالف شن ضربات جوية عنيفة استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية، حيث شملت الضربات الجوية صنعاء وعمران والحديدة. وأكدت المصادر أن الضربات استهدفت مواقع الصواريخ الباليستية وورش التصنيع في صنعاء والحديدة. وأفاد سكان محليون بأن غارات التحالف استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ضاحية همدان شمالي العاصمة، بالإضافة لمعسكرات سلاح الصيانة والنهدين والحفا وجربان جنوبها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نفّذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب، وأكد التحالف أن عملياتِه تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعدِه العرفية. ونشر التحالف فيديو لاستهداف عتاد وعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة مأرب.

ضربات موجعة

من جهته، أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في وادي فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء. وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد علي الكليبي، إن وحدات الجيش المرابطة في جبهة فضحة بمديرية الملاجم أفشلت محاولة تسلل الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية كبيرة. وأشار أيضا إلى أن الميليشيات الحوثية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال.

وقبل ذلك، تمكن الجيش الوطني اليمني من إفشال محاولة تسلل استهدفت مواقع عسكرية بالبيضاء. الجيش نجح أيضاً في تحقيق تقدم على صعيد جبهتي مأرب وتعز بإسناد من التحالف. وشن الحوثيون، الجمعة الماضي، هجوماً عنيفاً للسيطرة على بلدة الكسارة غربي مأرب ومديرية مدغل شمالي المحافظة، وأسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 100 قتيل بصفوف الميليشيات الانقلابية.

تدمير آليات وخسائر

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن عناصر «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً قوياً على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا خلاله من تحرير مواقع مهمة في جبهة الكسارة والمشجح، وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات»، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين «تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش». وأشاد المصدر بدور طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة الجيش الوطني، مؤكداً أن طيران التحالف تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة شمال غربي مدينة مأرب.

وحققت قوات الشرعية تقدماً جديداً في جبهة الأحكوم، بمديرية حيفان، جنوب شرقي محافظة تعز، وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري لـ «سبتمبر نت» إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات، مؤكداً تحرير مواقع تضاف إلى المواقع التي حررها في وقت سابق في الجبهة ذاتها.