شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الهجين على أساس الثقافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن يكون هناك نموذج عمل «هجين» يقضي الموظفون من خلاله وقتهم بين المنزل والمكتب. ولم يتوقع بالمقابل عودة ممارسة الأعمال مثلما كانت عليه قبل الجائحة.

لقد جعلت التطورات التكنولوجية، على مدى السنوات الماضية، العمل عن بُعد أمراً ممكناً. ولكن الأمر تطلّب هجمة وبائية ليصبح موضع التنفيذ. ودون أي تخطيط، وبين عشية وضحاها، أحدثت الجائحة تحولاً زلزالياً بهذا الصدد.

يجب أن يركز أي عمل ناجح على منصات رئيسية معينة داخل المؤسسة، ومن أبرزها الاستراتيجية والبنية التحتية والإيرادات. ولكن هذا لا يقل أهميةً عن السلوك المرتبط بأسلوب قيادة الشركة وثقافتها. حيث يشكّل العمل الهجين تحديات صعبة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو نظام أكثر تعقيداً من مجرد اسمه. ولكن الدرس الذي يجب أن تتعلمه الشركات من الوباء هو تبني المرونة، وهذا يعني أن عمل الفريق معاً لأيام محددة في الأسبوع مع تطبيق جدول زمني موحّد، هو المفتاح للحفاظ على ثقافة مجتمع متماسكة. بشرط أن تفكر الشركة ملياً في كيفية تكيفها. فمجرد مطالبة الموظفين بالعودة إلى حياتهم العملية القديمة لمدة نصف أسبوع والعمل عن بُعد للنصف للآخر، سيخلق موقفاً مفككاً تجاه المكتب.

دعت العديد من الشركات في العام الماضي إلى الحفاظ على ثقافتها وهويتها، وعلى مستويات الطاقة أثناء العمل عن بُعد، وهذا ليس بالأمر السهل. وفي حين أن الاجتماعات الافتراضية كانت مهمة، وشجّعت على الالتزام بجداول أعمال منضبطة، إلا أنه مع قلة الوقت والمكان، انخفضت مساحة العفوية والإبداع. وبالنسبة للعديد من الشركات التي تشكل جزءاً من «اقتصاد الأفكار»، يُعدّ هذا اعتباراً كبيراً.

لقد قيل من قبل، بأن هناك قيمة كبيرة للحياة الواقعية، سواء من خلال العصف الذهني أو مجرد الدردشة بشكل غير رسمي. فنحن نتفاعل أكثر عندما نكون حاضرين جسدياً مع زملاء العمل ليوم كامل، من صياغة الأفكار إلى إقامة علاقات أوثق.

كما يمكن أن يؤدي العمل مع الآخرين في المكتب إلى تعزيز الصحة العقلية الجيدة، وبوجود بيئة مجتمعية داعمة سيتحسن الحافز ويتوفر شعور أعمق بالانتماء.

وبينما قد يمنح العمل من المنزل الناسَ القدرة على جدولة يومهم، يقول الكثيرون بالمقابل إن العمل في عزلة يترك الباب مفتوحاً للخمول والانفصال عن الواقع.

يُعد التفاعل المكتبي أمراً حيوياً يُولّد الحماس للنمو، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج جميعاً للتعاون من أجل عودة ازدهار الاقتصاد، ولا أعتقد أنه يمكننا بناء اقتصاد من طاولة المطبخ فقط.

«سيتي إيه إم»