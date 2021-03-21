شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يتألق مجدداً ويتقدم في «ملبورن بارك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

تجاوز الإسباني الشهير رفائيل نادال تأثيرات إصابته ومشكلاته في الظهر وسحق منافسه الصربي لاسلو ديري بثلاث مجموعات متتالية وبواقع (6-3) و(6-4) و(6-1) وتأهل إلى الدور الثاني في منافسات فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الثلاثاء.

وجاء تفوق النجم الاسباني المصنف الثاني في البطولة واضحاً على منافسه المصنف 56 عالمياً طوال المباراة التي أقيمت في ملعب رود ليفر في أجواء مشمسة. وحسم المخضرم نادال (34 عاماً) المباراة بعد خطأ مزدوج من منافسه.

وكان نادال انسحب من منتخب بلاده في كأس اتحاد المحترفين في ملبورن في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب متاعب في الظهر، وقال بعد ذلك وقبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة الكبرى إنه لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب للمنافسة في البطولة الكبرى.

وعن ذلك قال نادال بطل 2009 بعد الفوز اليوم: «عشت 15 يوماً صعبة.. وكان لابد لي من النجاح اليوم وهذا ما فعلته. أنا على قيد الحياة حتى الآن وهذا هو الأهم».

وأشار نادال إلى إن ظهره أزعجه خلال المباراة وهي الأولى له منذ هزيمته في قبل نهائي البطولة الختامية لموسم الرجال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف النجم الإسباني: «اليوم الأمور لم تكن في أفضل حال. اضطررت إلى بعض التغيير في حركة إرسالي من أجل تجاوز هذا الوضع اليوم. لابد لي من التعامل مع الوضع على أساس يومي وأحاول الحفاظ على تفاؤلي».

ويتقاسم نادال الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بألقاب البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقباً مع النجم السويسري روجر فيدرر الغائب عن البطولة بعد خضوعه إلى جراحتين في الركبة. لكن نادال فاز بلقب أستراليا المفتوحة مرة واحدة فقط على رغم وصوله للنهائي أربع مرات.

وسيلتقي نادال في الدور المقبل مع الأمريكي مايكل موه أو مع الصربي فيكتور ترويتشكي.